Lanazione.it - Terni, anziana aggredita brutalmente in casa all’alba

, 7 gennaio 2025 – E’ un’ insegnante in pensione di 83 anni l’all'alba di oggi nel suo appartamento di via Cannizzaro, a, zona residenziale tra la stazione e il centro cittadino. La donna è ricoverata all’ospedale Santa Maria: ha riportato diverse contusioni in particolare al volto e alla testa ma fortunatamente non viene ritenuta in pericolo di vita. Tra le ferite riportate ci sarebbero anche lesioni da taglio. Ad aggredirla mentre era a letto, intorno alle 4.30, un malvivente a volto scoperto che si è introdotto nellaal primo piano, dove l’abita da sola, da una porta finestra che dà sul cortile interno. Ad aggressione conclusa, il bandito è fuggito senza rubare nulla. Quella della rapina finita male, infatti, è solo una delle ipotesi seguite dai carabinieri, che in queste ore cercano di raccogliere la diretta testimonianza della vittima, ricoverata in ospedale in condizioni definite gravi ma stabili.