Game-experience.it - T0 Aurena: Creative e TGIF uniscono le forze per sedie da gaming con l’audio immersive

Leggi su Game-experience.it

Technology ehanno unito leper offrire ai giocatori il perfetto equilibrio tra audio immersivo e comfort ergonomico. Unendo la tecnologia audio leader del settore dicon l’esperienza dinella progettazione dida gioco ergonomiche ad alte prestazioni, la partnership inizia con il lancio del sistema di altoparlanti perda gioco T0, progettato per offrire audio e comfort superiori durante lunghe sessioni di gioco e intrattenimento.Sistema di altoparlanti per sedia da gioco T0: potenzia il tuo gioco dalla seduta perfetta.Debuttando al CES 2025, l’innovativo sistema di altoparlanti è dotato della tecnologia SoundBlaster CMSS3D+ di, e offrono un audio ricco e multidimensionale che dà vita a giochi e film. Questa tecnologia pionieristica può creare un’esperienza audio surround all’interno di una configurazione desktop compatta, offrendo un palcoscenico sonoro più ampio e immersivo per un’esperienza audio realistica.