Sottocorona: "Fenomeni intensi". Dove e quando scatta il maltempo

Le nuvole sull'Italia hanno un aspetto più "organizzato" rispetto a ieri. Nelle sue previsioni del tempo di martedì 7 gennaio l'esperto meteo di La7, Paolo, spiega che c'è una nuvolosità "più compatta" che parte dal nord e poi attraversa l'Adriatico toccando le coste, Sardegna e Corsica. In queste aree sono possibili piogge con qualche fenomeno più intenso sul nord-est, sulla Liguria di Levante e Toscana settentrionale. "Nel complesso la situazione non è pesante", chiarisce il meteorologo che tuttavia per mercoledì 8 gennaio spiega che c'è un ritorno delche "si presenta nuovamente sulle Alpi occidentali, ancora Liguria e Alta Toscana". Giovedì 9 gennaio a nord ovest sono attese "precipitazioni significative" soprattutto sulle zone alpine e ancora Liguria di levante e alta Toscana,"cominciano a comparire le zone in giallo, significa anche, mentre il centro e sud è sempre fra qualche schiarita e qualche pioggia in prevalenza debole".