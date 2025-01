Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli sempre più tra i grandi della Coppa del Mondo

Si è chiuso ieri il weekend dideldiBig Air in quel di Klagenfurt (Austria) e ci sono delle notizie particolarmente favorevoli per i colori italiani. I segnali in vista di Milano-Cortina da questa specialità stavano già arrivando e proseguono ad arrivare soprattutto nella direzione di Ian.Il ragazzo di Torino, 19 anni appena compiuti, ha centrato ieri il suo terzo podio indele sta diventandodi più una solida realtà del circuito maggiore. L’inizio di stagione è stato superlativo: quarto posto raggiunto a Chur, in Svizzera, il secondo di Pechino e il secondo ieri a Klagenfurt, che era stato per giunta preceduto da una super qualificazione da primo posto.La classifica didelora parla chiaro: l’azzurro occupa la seconda posizione con 210 punti dietro solo al giapponese Taiga Hasegawa che l’ha battuto ieri davvero per un soffio e adesso la tappa di Kreischberg potrebbe vedere riproposto questo duello.