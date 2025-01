Iodonna.it - Sindrome post vacation: 5 modi per superare lo stress del rientro

Leggi su Iodonna.it

Inizia almeno un paio di giorni prima, ed è capace di ribaltare l’umore e i benefici del periodo di vacanza, come quello delle Feste natalizie. «Gli americani lo chiamanoo holiday blues, quel mix di tristezza e smarrimento che scatta quando dopo un periodo di stop tocca tornare alla routine quotidiana», spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana. «Non stiamo parlando di una patologia ufficialmente riconosciuta, ma si tratta di condizioni psicologiche sempre più diffuse», aggiunge la psicologa che contro la-feste ha illustrato a AdnKronos suggerisce 5 regole per ricominciare il lavoro e gli impegno con più serenità. Vacanze finite? Sette consigli per unal lavoro senzada, perché arriva?Tutti lo abbiamo provato.