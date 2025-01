Oasport.it - Sci alpino, Lara Colturi è un fenomeno generazionale. Mai una sciatrice nata in Italia era stata così precoce in due discipline diverse

Sabato 4 gennaio,si è fregiata del secondo podio della carriera in Coppa del Mondo, attestandosi alla piazza d’onore nel gigante di Kranjska Gora. Un risultato che replica quello già conseguito nello slalom di Gurgl, disputatosi a fine novembre. La dinamica va rimarcata, poiché alla tenera età di 18 anni e 50 giorni, la teenager piemontese ha già fatto breccia fra le prime tre in due specialità.Si tratta di un fatto inaudito per le sciatrici nate e cresciute agonisticamente in. Nella storia del massimo circuito femminile, solo Maria Rosa Quario ècapace di realizzare qualcosa di analogo. Durante l’inverno 1978-79, la mamma di Federica Brignone vinse lo slalom di Mellau a 17 anni e 248 giorni, piazzandosi poi terza – sempre tra i pali stretti – dodici giorni dopo a Maribor.