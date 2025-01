Lanazione.it - Sava in volo con il Generale Vannacci

Arezzo, 7 gennaio 2025 –incon ilUn incontro casuale ma significativo quello avvenuto tra il presidente di, Matteo Galli, e ilRoberto. Entrambi di ritorno in aereo verso il Belgio, hanno avuto modo di scambiare opinioni durante il viaggio. Il presidente Galli ha colto l'occasione per aggiornare ilsulla situazione relativa alla stazione Medioetruria, un progetto di grande importanza per il territorio toscano e umbro. Nel suo intervento, Galli ha sottolineato non solo il valore strategico dell’infrastruttura, ma anche la delusione per l'atteggiamento assunto dalla Lega umbra in questa vicenda, che ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori della soluzione Rigutino. Nonostante le difficoltà, il presidente si è mostrato ottimista, dichiarando che le prospettive per il progetto potrebbero presto volgere a favore della località aretina.