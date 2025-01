Iltempo.it - Salute: psicologo sport, su Sinner 'pressione enorme per confermarsi, sa come vincerla'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - Il ritorno in campo in Australia del numero uno del tennis mondiale, Jannik, con una vittoria in due set agli Opening Week degli Australian Open "conferma quanto sia in fiducia e determinato nel continuare il suo trend da leader del tennis mondiale. Nel 2024 ha dimostrato di aver affrontato la bufera del doping in modo resiliente e adattandosi senza perdere il suo assetto. Ecco perché è chiaro che il giocatore, ma soprattutto l'uomo, savincere l'che avrà nel dovervincitore del primo slam dell'anno enumero uno della classifica". Lo spiega all'AdnkronosPietro Bussotti,delloe coordinatore di Psicologia dellodell'Ordine degli psicologi dell'Umbria. "Si è ricaricato passando il Natale in famiglia e poi allenandosi con il suo team che è poi una delle sue armi vincenti - prosegue Bussotti - Circondarsi di persone di fiducia con cui condividere vittorie e momenti più difficili.