Lanazione.it - Menchetti: “Gli stemmi della biblioteca comunale sono a rischio?”

Arezzo, 7 gennaio 2025 – “Alcuni mesi fa, i vigili del fuocointervenuti a palazzo pretorio per la rimozione di una tavola lignea sotto la gronda del fabbricato. Rilevando altresì uno stato di degrado di alcune porzionifacciata e delle finestre, cosa che potrebbe costituire un potenziale pericolo per il distacco e la cadutapietra. La giunta a dicembre ha deliberato il restauro e il consolidamento delle facciate, accorgendosi evidentemente del deperimento del materiale e del degrado che lo caratterizza in alcuni punti. Abbiamo dunque un progetto ma da qui al restauro e al ripristino delle parti in questioni passeranno alcuni mesi e ci abitueremo a una via dei Pileati transennata. Siamo dinanzi, a mio giudizio, a una situazione di procrastinata incuria, di mancanza di sicurezza in un luogo di lavoro e di pericolo per l’incolumità pubblica e privata che, a mio giudizio, dovrebbe fare riflettere sulle responsabilità sia politiche che amministrative, dalla giunta ai dirigenti del Comune e, ciascuno per la propria competenza.