Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 5-4, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’azzurro serve per il set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Scappa via il passante di rovescio dell’altoatesino.5-4 BREAK! Primo doppio fallo di. Dopo il cambio di campo l’altoatesino servirà per il primo set.15-40 Due palle break. Pressing asfissiante da fondo dell’altoatesino.15-30 Jannik si fa sorprendere dalla profonda seconda dell’avversario.0-30 Decolla il rovescio in uscita dal servizio dell’o.0-15 Comanda lo scambio a suon di dritti sin dalla risposta e chiude con l’inside out.4-4 Game. Ottimo cambio con il rovescio lungolinea di Jannik.40-0 E’ lunga la risposta di rovescio di.30-0 Scappa via il dritto inside in dell’o.15-0 Potentissimo dritto incrociato di.4-3 Game. Servizio vincente dell’oceanico.AD-40 Servizio e dritto ben giocato dal tennista di Sydney.