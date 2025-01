Ilrestodelcarlino.it - La pista ciclabile va riqualificata. Lavori candidati al bando del Ministero

Il Comune di Cervia punta sempre di più sulle piste ciclabili e la mobilità sostenibile. Ai 40 chilometri di ciclabili già esistenti nel territorio comunale, infatti, la Giunta cervese vuole aggiungere altri percorsi dedicati alle due ruote in zone strategiche della città. E a questo proposito ha scelto di candidare l’intervento di riqualificazione delladi via Martiri Fantini alnazionale ‘Bici in Comune’, indetto dalper lo Sport e i Giovani con il supporto di Sport e Salute e Anci per promuovere la mobilitàquale strumento per uno stile di vita sano e attivo. "La promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo è un aspetto di fondamentale importanza per la nostra città che già vanta più di 40 chilometri di ciclabili sul proprio territorio" spiega l’assessore aipubblici, Mirko Boschetti.