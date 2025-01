Formiche.net - La Cina parte già spompata. Lo yuan è sempre più debole

Il 2025 è cominciato da soli sette giorni ed ecco che inè già tempo del primo brivido. Che per la seconda economia mondiale l’anno non sia cominciato nel migliore dei modi è noto: troppe le ombre che si sono allungate sul finire del 2024 sul Dragone, a cominciare da una ripresa che doveva arrivare e che invece è ancora latitante. Nel mazzo dei grandi guai cinesi, ce ne è uno in particolare che esprime tutto lo scetticismo intorno alle politiche di rilancio messe a terra dal governo di Xi Jinping: lazza dello.Tanto è vero che in queste ore le autorità di regolamentazione si stanno affannando, forse come non mai, per rassicurare i mercati e gli investitori circa la sostanziale tenuta della moneta nazionale e anche degli stessi listini del Dragone. E questo alla luce di un dato.