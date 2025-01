Lanazione.it - In costante crescita il trend dei musei castiglionesi

Arezzo, 7 gennaio 2025 – InildeiPiù 1.907 utenti rispetto al 2022. 18.427 gli ingressi al Museo Civico Archeologico, Pinacoteca, percorso sotterraneo, Museo della Pieve e alla Torre del Cassero nel 2024. Si tratta di 13.804 italiani e di 4623 stranieri. Nel 2022 erano 16.520 registrando così un incremento di quasi due mila unità, 1.907 per la precisione. È questo il primo bilancio dell’attività del Sistema Museale Castiglionese che, se analizzata nel dettaglio, vede sia il mese di maggio (2649) che quello appena trascorso, dicembre (1890), affluenze record per ii visitatori italiani mentre per quelli stranieri i mesi che vanno per la maggiore sono stati agosto (875) e luglio (789) tallonato da settembre con 754 presenze. Anche il Museo della Pieve Vecchia, gestito dal comune di Castiglion Fiorentino, registra ingressi di tutto rispetto.