Anteprima24.it - Il sindaco Petta: “Baronissi ‘Città che Legge’ per il triennio 2024-2026”

Tempo di lettura: 3 minutiPer ilottiene nuovamente lo status di Città che Legge, entrando a far parte dell’elenco dei 755 comuni italiani premiati dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, in collaborazione con ANCI. Questo titolo prestigioso riconosce l’impegno costante del Comune nella promozione della lettura come valore condiviso e nella creazione di politiche culturali mirate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.Il riconoscimento nasce da un percorso iniziato anni fa con l’adesione al Patto per la Lettura, che ha permesso di consolidare una rete territoriale tra amministrazione comunale, biblioteche, librerie, scuole, associazioni culturali e cittadini. Festival letterari, presentazioni di libri, rassegne e laboratori tematici hanno fatto diun punto di riferimento culturale nel territorio.