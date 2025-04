Juve Lecce Yildiz cerca un altro gol all’Allianz Stadium Non gli accade da gennaio 2024 | il dato sul numero 10 bianconero

JuventusNews24Juve Lecce, Yildiz cerca un altro gol allo Stadium. Il dato relativo al rendimento del numero 10 bianconeroDopo il gol contro il Genoa, Kenan Yildiz potrebbe andare a bersaglio per due match interni di fila per la seconda volta con la Juventus in tutte le competizioni, dopo quella in Coppa Italia nel gennaio 2024 (contro la Salernitana ed il Frosinone).Il numero 10 bianconero sarà ancora titolare nel match di questa sera delle 20:45, all’Allianz Stadium, contro il Lecce di Giampaolo. Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, Yildiz cerca un altro gol all’Allianz Stadium. Non gli accade da gennaio 2024: il dato sul numero 10 bianconero Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ungol allo. Ilrelativo al rendimento del10Dopo il gol contro il Genoa, Kenanpotrebbe andare a bersaglio per due match interni di fila per la seconda volta con lantus in tutte le competizioni, dopo quella in Coppa Italia nel(contro la Salernitana ed il Frosinone).Il10sarà ancora titolare nel match di questa sera delle 20:45,, contro ildi Giampaolo. Leggi suntusnews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa : la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero

di Redazione JuventusNews24Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz ...

Juve Lecce : Tudor sfodera Kolo Muani - Vlahovic e Yildiz insieme dall’inizio? Il tecnico fa questo annuncio sugli attaccanti - ecco chi giocherà all’Allianz Stadium

di Redazione JuventusNews24Juve Lecce: Tudor schiera Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz insieme dal primo minuto? Il tecnico fa questo annuncio sugli attaccanti In conferenza stampa alla vigilia ...

Lecce - accoltella giovane per gelosia : 17enne arrestato per tentato omicidio

Questa notte i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato uno studente 17enne, di origine colombiane, ritenuto responsabile di tentato omicidio ...

Juventus-Lecce dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni. Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor. Nico Gonzalez o Kolo Muani: chi gioca trequartista al fianco di Yildiz in Juventus-Lecce?. Sportmediaset - Juve, con il Lecce ancora Nico ed Yildiz alle spalle di Vlahovic. Juve Lecce: Tudor sfodera Kolo Muani, Vlahovic e Yildiz?. Lecce-Juventus, il piano di Motta per ritrovare il gol: più libertà a Yildiz. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce juventusnews24.com:) Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi - Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa da Tudor: ecco le scelte per il match casalingo contro i giallorossi La Juventus di Tudor ospita questa sera all’Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. I ...

(Lo segnala msn.com:) Juventus-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - (Adnkronos) - Scende in campo la Juventus. Oggi, sabato 12 aprile, i bianconeri ospitano il Lecce all'Allianz Stadium nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Tudor è reduce dal pareggio dell' ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Dove vedere Juve-Lecce? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto sulla partita di Serie A: info e canali per seguire la partita in tempo reale. Le possibili scelte di Tudor e Giampaolo ...