La morte di Graziano Mesina | da libero l’ultima notte della primula rossa del banditismo sardo

Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Era gravemente malato e detenuto nel carcere di Opera, solo ieri le sue legali avevano ottenuto dal Tribunale di sorveglianza che fosse scarcerato. Era stato scarcerato ieri, avrebbe voluto vedere la sua Orgosolo e la sua Sardegna per un'ultima volta: è morto a Milano.

È morto Graziano Mesina

AGI - Graziano Mesina è morto. Lo riporta il quotidiano regionale L'Unione Sarda. L'ex primula rossa del banditismo sardo aveva 83 anni. Ieri aveva lasciato il carcere di Opera, per essere ...

