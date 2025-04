Elezioni Perini Ama Ravenna | Riorganizzare la sosta in centro storico

sosta delle auto nel centro storico adottare alcuni miglioramenti al servizio di trasporto pubblico a favore del turismo - afferma Daniele Perini, capolista di Ama Ravenna-. Il numero delle auto.

Elezioni, centrosinistra: Perini rispolvera la lista civica Ama Ravenna. «Rivedere il sistema dei Servizi sociali». Elezioni. Presentata la Lista civica Ama Ravenna e i suoi 32 candidati. Ama Ravenna svela le carte: "Sempre dalla parte dei più deboli". Elezioni, Ama Ravenna conferma il sostegno a Barattoni: "Il sistema dei servizi sociali va rivisto". Elezioni, Ama Ravenna presenta candidati e programma. Perini: 'Candidare Ravenna a Capitale europea del volontariato'. Ama Ravenna è la prima lista a presentare i candidati: età media 60 anni. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto ravennanotizie.it:) Perini lancia la sua lista Ama Ravenna con Barattoni: “Ravenna concorra per diventare capitale europea del volontariato” foto - Perini vuole portare a nove le eccellenze Unesco di Ravenna, con l'inserimento nel patrimonio mondiale anche della Zona Dantesca ...

(Lo segnala ravenna24ore.it:) Elezioni. Presentata la Lista civica Ama Ravenna e i suoi 32 candidati - Con queste parole Daniele Perini ha aperto l’evento di ... a un centinaio di cittadini e alla stampa. Ama Ravenna si presenterà alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio prossimi a fianco ...

(Come riferisce msn.com:) Perini: "Ama Ravenna sostiene il candidato. Alessandro Barattoni" - "Siamo al fianco del candidato Alessandro Barattoni con la lista civica ’Ama Ravenna ... vista delle elezioni per il nuovo sindaco di Ravenna. "Come Lista civica – continua Perini ...