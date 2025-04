Pio Esposito rivela | Il mio sogno è quello di giocare nell’Inter Mondiale per Club? In ritiro…

Esposito, di proprietà del Club nerazzurro e in prestito allo Spezia, ha appena firmato il rinnovo fino al 2030: ecco le sue dichiarazioniFrancesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter e in prestito allo Spezia e fresco di rinnovo con i nerazzurri fino al 2030, ha rilasciato un'intervista – insieme a suo fratello e compagno di squadra Salvatore – ai microfoni di Sport Mediaset.SOGNI E CONSAPEVOLEZZE – «Il mio sogno? Sicuramente è vestire la maglia dell'Inter e anche arrivare in Nazionale. Mi volevano tante squadre in Serie A ? Secondo la mia opinione, quest'estate era giusto confermarsi un altro anno in Serie B per poi fare il salto magari l'anno prossimo. Ho sempre detto che quello è il mio sogno, tornare un giorno a giocare per l'Inter, che è la squadra in cui sono praticamente nato calcisticamente, cresciuto.

