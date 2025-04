Fuorisalone 2025 | gli eventi nel fine settimana per gli appassionati di tech

fine settimana del Fuorisalone. In questa piccola guida vi lasciamo un po' di idee sui posti da scoprire: se siete appassionati di tecnologia non farete fatica a capire come riempire il pomeriggio. Leggi su Fanpage.it Si apre ildel. In questa piccola guida vi lasciamo un po' di idee sui posti da scoprire: se sietedi tecnologia non farete fatica a capire come riempire il pomeriggio.

Potrebbe interessarti anche:

Affare Frattesi - l’affondo a fine mercato : la Roma ha scelto la formula

Vittoria importante quella contro il Genoa, ma la testa della Roma è subito andata ai prossimi appuntamenti, che la vedranno affrontare AZ Alkmaar giovedì e Udinese domenica per sfatare un tabù ...

Nuovi cortei a Gaza per fine guerra

16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione ...

LIVE Schio-USK Praga 62-70 - Eurolega basket femminile 2025 in DIRETTA : 5? alla fine - il Famila prova la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Laksa sbaglia, altri liberi per Praga e con 26?5 al termine la partita è ormai indirizzata. 70-78 2/2 Vyoralova, arriva un altro timeout di Schio per ...

Fuorisalone 2025: gli eventi nel fine settimana per gli appassionati di tech. FUORISALONE 2025 ecco la guida agli eventi della MILANO DESIGN WEEK. Fuorisalone 2025: gli eventi principali – Milan Design Week events (english version). Tutto quello che c'è da vedere al Fuorisalone 2025 di Milano: le date, gli eventi, i progetti più belli della Design Week. Design weekend del 12 e 13 aprile a Milano, cosa fare e dove andare? Gli eventi da non perdere. Il Fuorisalone in zona Porta Venezia tra installazioni poetiche, giochi di luce e gatti giganti. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è fanpage.it:) Fuorisalone 2025: gli eventi nel fine settimana per gli appassionati di tech - Si apre il fine settimana del Fuorisalone. In questa piccola guida vi lasciamo un po' di idee sui posti da scoprire: se siete appassionati di tecnologia ...

(Stando a quanto scrive fanpage.it:) Fuorisalone 2025: gli eventi e le feste nel weekend - La settimana del Design di Milano si sta chiudendo, ma il meglio deve ancora arrivare. Il weekend infatti è pieno di dj set, serate e feste da non perdere: dal closing parti al The Flat alla Discoteca ...

(Come indicato da iodonna.it:) Fuorisalone 2025: 3 eventi imperdibili per gli appassionati di moda - Dal viaggio nella storia del bambù di Gucci alla mostra sul tessuto più celebre di Etro, fashion e design non sono mai andati così d'accordo ...