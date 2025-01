Nuovasocieta.it - I soldati nordcoreani: carne da macello per due volte vittime delle dittature

Sono arrivati in undicimila, mandati in prima linea nella regione russa del Kursk, occupata dagli ucraini ad agosto e che Mosca cerca di riconquistare. Si tratta di truppe con poca esperienza e limitate probabilità di sopravvivenza. Il loro impiego nel Kursk evita che questivengano impegnati direttamente in territorio Ucraino, almeno per ora. Ufficialmente la presenza del contingente coreano non è mai stata riconosciuta né da Pyongyang, né da Mosca, anche se ormai documentazioni, anche video, non lasciano alcun dubbio sulla loro presenza in battaglia. Un contributo di uomini dal lontano oriente non richiesto da Mosca ma proposto dal dittatore coreano Kim Jong-Un che non deve fare certo i conti per il suo operato con opposizioni e critiche interne. Il contributo miliare di Kim, prontamente accettato da Mosca, potrebbe celare difficoltà russe legate a perdite di uomini che fonti occidentali stimano intorno a 600mila uomini in tre anni di guerra, avviata con l’invasione subita dall’Ucraina del 24 febbraio 2022.