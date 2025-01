Lanazione.it - Firenze, “Spazio Giò”. Un primo bilancio del servizio di consulenza per le dipendenze

, 7 gennaio 2025 – È nato un nuovorivolto a minori, giovani e adulti: lo “Giò”, uno sportello di ascolto,, informazione e orientamento per persone con situazioni complesse, fra cui il consumo di sostanze. Si tratta di unad accesso libero o su appuntamento, attivato lo scorso anno presso alcune Case della Comunità di. L’uso di sostanze psicoattive in età adolescenziale è molto diffuso oggigiorno, come dimostrano gli studi epidemiologici. Si registra anche l’abbassamento dell’età di inizio della sperimentazione delle sostanze psicoattive e il policonsumo da parte degli adolescenti. Per rispondere a questi problemi e cercare di intercettare il “sommerso” di questi minori e giovani consumatori che fanno fatica ad accedere ai Servizi pubblici, i Servizi per lehanno attivato più “Spazi Giò” nella città di