EA Sports FC 25, Electronic Arts rivela tutte le informazioni sulla Squadra dell'anno

EAFC 25 ha svelato gli attesissimi candidati al prestigioso premio(Team of the Year – TOTY), e a partire da ora le votazioni sono aperte. Le nomination di quest’anno includono i talenti d’élite del calcio maschile e femminile di tutto il mondo, dando ai fan l’opportunità di decidere chi dovrebbe guadagnarsi un posto nello stimato Undici TOTY.Le votazioni sono iniziate il 6 gennaio alle 17:00 sul sito ufficiale. I fan possono consultare l’elenco completo dei candidati e delle candidate. qui sotto. Per EAFC 25, i fan possono ora scegliere lafemminiletra oltre 70 giocatrici fra le migliori al mondo, come l’attaccante del VfL Wolfsburg Alexandra Popp, l’attaccante del Chelsea F.C. Women Lauren James e la star della copertina di FC 25 Ultimate Edition Aitana Bonmatí.