Ciclismo il 2025 di Ganna | gli obiettivi della primavera

Roma, 7 gennaio– Il 2024 non è andato secondo gli auspici, ma Filipponon si fa buttare giù dal recente passato e lavora per undecisamente migliore. Il primo step è il ritiro in Gran Canaria per rifinire la preparazione in vista del debutto in stagione, ormai non più così lontano. Il programma deldiIl piemontese affinerà sull'isola, dove resterà fino al 18 gennaio, le sue abilità a cronometro grazie a Dario David Cioni, addetto proprio alle corse contro il tempo in casa Ineos Grenadiers. Poi Toptornerà a casa per qualche giorno prima di recarsi ancora in Spagna, per la precisione a Denia, per un training camp insieme al restosquadra. Quindi sarà la volta delle gare, con l'esordio atteso all'Etoile de Besseges, in programma dal 5 al 9 febbraio in Francia.