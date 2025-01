Spazionapoli.it - Chiesa al Napoli, colpo possibile: super idea di Manna

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato-ilper il: spunta unadiper rendere realizzabile l’affare.Ilcontinua a mantenere un occhio molto attento alle possibili occasioni di mercato con un obiettivo ben preciso: rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Non verranno così effettuate operazioni “di facciata”, ma solo quelle in grado di offrire profili di livello maggiore rispetto ad alcuni presenti in rosa. Si continua così a discutere, fra opzioni realistiche e sogni. Rientra sicuramente nella seconda categoria Federico: un’operazione molto difficile, ma sognare non costa nulla., formula a sorpesa per l’affareL’edizione odierna de “Il Mattino” paventa un’ipotesi per una sua firma in azzurro: un prestito fino a fine stagione con l’ingaggio (da circa 3 milioni) pagato dalin quanto sostenibile per le casse azzurre.