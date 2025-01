Quotidiano.net - ‘C’è ancora domani’ tra i film ammessi agli Oscar

Los Angeles, 7 gennaio 2025 –di Paola Cortellesi è tra i. La campagna americana della regista e attrice italiana ha dato i suoi frutti: tra i 207 lungometraggialla corsa per la statuetta per migliordell'anno appare anche There is still tomorrow, titolo americano del successo di botteghino, pubblico e critica firmato dall'italiana. Per essere ammesso dall'Academy a gareggiare in questa categoria undeve essere stato in programma nelle sale nordamericane per almeno sette giorni (consecutivi o no) nell'arco del 2024. I membri dell'accademia Hollywoodiana votano da giovedì a domenica: il 17 gennaio saranno annunciati i titoli che andranno alla 97esima notte delle stelle, il 2 marzo. Per poter essere presi in considerazione per essere candidati alla nomination, infatti, le regole dell'Academy stabiliscono che "i lungometraggi devono essere proiettati in una sala cinematografica commerciale in almeno una delle sei aree metropolitane degli Stati Uniti: Los Angeles County, New York, Bay Area, Chicago, Illinois, Miami, Florida e Atlanta, Georgia, tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e completare una programmazione minima di sette giorni consecutivi nella stessa sala.