Quotidiano.net - Carta da regalo, la guida per il riciclo creativo

Dopo le feste natalizie, così come al termine di compleanni o altre celebrazioni, capita spesso di ritrovarsi con avanzi didasparsi per casa: dai fogli usati per confezionare regali ai ritagli sti, fino ai fogli mai utilizzati. Per lastrappata o danneggiata, l’unica alternativa possibile è la raccolta differenziata, smaltendo i resti nel bidone dedicato a questo materiale. Ma per ladarimasta integra e ancora in buone condizioni si potrebbe pensare al, che permette di evitare sprechi e rispettare l’ambiente. Spazi nuovi Un modo pratico per riutilizzare ladaconsiste nel rivestire mobili, cassetti o ripiani. Questa tecnica permette di rinnovare l’aspetto degli ambienti e, al contempo, di proteggere le superfici. Con l’uso di materiali semplici come forbici, colla e un po’ di pazienza, è possibile ottenere risultati originali e personalizzati.