Notizie.com - Aviaria, primo morto negli Usa: il rischio che il virus possa diffondersi tra umani e cosa può fare Trump per evitare un’epidemia globale

Leggi su Notizie.com

Usa è stato registrato ilcaso di decesso umano legato all’influenza. L’annuncio è arrivato ieri dalle autorità sanitarie della Louisiana.La vittima è un paziente di più di sessantacinque anni ed è stato infettato dalH5N1 entrando in contatto con pollame non commerciale e uccelli selvatici. Ad aggravare le sue condizioni di salute, problemi respiratori pregressi. Le autorità sanitarie hanno parlato di “condizioni critiche”: a nulla sono servite le cure mediche ricevute durante il ricovero in ospedale.Usa: ilche iltrapuòper(Ansa Foto) – notizie.comNon esistono casi ditrasmessi tra esseri. I Cdc continuano a parlare dibasso di trasmissione interumana, perché “non è stata identificata alcuna trasmissione da persona a persona”.