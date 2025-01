Secoloditalia.it - Aminta – Genazzano

Via Trovano, 3 – 00030Telefono: 06/9578661Sito Internet: www.resort.it Tipologia: tradizionale con spunti creativiPrezzi: menù degustazione 120/180€; antipasti 25€, primi 25€, secondi 35€, dessert 20€Chiusura: Domenica sera; Lunedì e MartedìOFFERTASi ritorna a casa sempre pienamente appagati dopo una visita a questo locale immerso nella natura. Questo avviene grazie a una cucina, a una cantina, a un servizio e a un ambiente che, insieme, concorrono a creare un’esperienza di grande piacevolezza complessiva. Oltre alla scelta à la carte, sono presenti 3 percorsi degustazione – Ingredienti 120€, Vegetale 120€, Estate 180€ – i quali consentono di godere appieno della cucina di Marco Bottega, sempre in riuscito equilibrio tra tradizione e innovazione. Noi abbiamo optato per il primo, in cui i piatti sono denominati unicamente dall’ingrediente principale (scelto in base alla stagione e lavorato secondo l’estro dello chef), mentre la composizione rimanente e l’esecuzione sono a sorpresa.