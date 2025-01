Dilei.it - Alessandra Mastronardi, matrimonio finito: il retroscena sulle vacanze di Natale senza il marito

Leggi su Dilei.it

Non sembrano esserci più dubbi: ildiè davvero giunto al capolinea. La crisi con ilGianpaolo Sannino è scoppiata otto mesi dopo il romantico sì, pronunciato a sorpresa nell’estate 2023. Di recente si era vociferato di un ritorno di fiamma tra i due ma così non è stato, anzi. L’attrice e il dentista hanno trascorso ilda separati, più lontani che mai. La loro favola d’amore non ha avuto l’epilogo tanto sperato.ha trascorso ililDa tempo gli esperti di cronaca rosa e i fan si interrogano sul rapporto trae ilGianpaolo Sannino. Mai una smentita ma neppure una conferma. Dall’oggi al domani l’attrice ha cancellato sui social tutte le foto insieme alla sua dolce metà e ha smesso di seguirlo.