21ª edizione del Premio Bianca d’Aponte – Città di Aversa Un Palcoscenico per le Talenti Femminili della Musica Italiana

Scopriamo il nuovo bando del “di”, un’occasione imperdibile per le cantautrici italiane per partecipare alla 21ª, il contest per cantautrici di ogni generele. La scadenza del bando di iscrizione è fissata al 18 Aprile 2025.Il “di”, Il Bando per la 21ªè OnlineÈ online il nuovo bando per la 21adel “di”, uno dei concorsi più prestigiosi in Italia dedicato alle cantautrici. Il, punto di riferimento nel panoramale italiano, celebra la creatività femminile e ladi qualità, senza limitazioni di genere. Dal rock alternativo al jazz, tutte le cantautrici sono invitate a partecipare.Iscrizione Gratuita e Scadenza Fissata al 18 Aprile 2025L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta a tutte le cantautrici.