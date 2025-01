Bergamonews.it - Un anno fa la morte di Morgan Algeri, l’auto nel lago e l’ipotesi del guasto: “Quei 20 incidenti anomali”

Brembate di Sopra. 6 gennaio 2024, unfa esatto.e Tiziana Tozzo, 38 anni lui e 45 lei, si erano dati per la prima volta appuntamento. Una cena al ristorante seguita da una passeggiata suldi Como. Una data da ricordare, se quell’amicizia nata sui social si fosse trasformata in altro. Una data che nessuno avrebbe immaginato sarebbe coincisa anche con la loro.La ricostruzioneÈ sabato sera, mancano pochi minuti alle 23.e Tiziana raggiungono il piccolo spiazzo dove il 38enne di Brembate Sopra ha parcheggiato la sua auto: un suv Mercedes Glc acquistato da poco in leasing, con il quale si è recato a Cantù per incontrare la 45enne, operaia in un’azienda alimentare e mamma di un ragazzino di 14 anni., invece, è istruttore di volo e guida subacquea. In un video sui social, lo si vede alle prese con un’esercitazione: simula una situazione identica a quella che di lì a poco gli costerà la vita.