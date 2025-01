Calciomercato.it - Troppi errori per Inzaghi: “Così fa male”. Poi il retroscena su Bastoni

Il commento del tecnico nerazzurro dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Riad contro il Milan: ecco cosa non ha funzionatoL’Inter subisce una clamorosa rimonta in terra araba contro il Milan, nella finale di Supercoppa. Earriva la seconda sconfitta stagionale nei derby contro il Milan. Faalla squadra e tifosi nerazzurri specialmente per come si è arrivati alla sconfitta: dal doppio vantaggio firmato Lautaro-Taremi, agli incredibili tre gol subiti, con la marcatura finale di Abraham.Simone(LaPresse) Calciomercato.itNel post partita, Simonesi presenta ai microfoni di Mediaset e commentala rimonta subita: “Vanno fatti i complimenti al Milan che non ha mai mollato. Sull’azione del 2-1 abbiamo perso una palla, dovevamo controllare meglio la gara. Abbiamo avuto tante occasioni, ma è stato bravissimo Maignan.