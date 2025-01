Spazionapoli.it - “Sono ore decisive per l’affare”, De Laurentiis spinge: accordo ad un passo!

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Nelle ultime ore, il club azzurro starebbe lavorando ad una situazione molto importante. La stagione del Napoli prosegue alla grande. Il primo posto in classifica in Serie A è un chiaro messaggio a tutte le rivali: questa squadra ha obiettivi importanti. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato in Campania un nuovo modus operandi, il quale ha valorizzato diversi calciatori. Non a caso, però, la dirigenza vorrebbe aumentare ancor più la qualità della rosa a disposizione del tecnico. Infatti, nelle ultime ore si starebbe lavorando ad una trattativa molto importante in vista dell’immediato futuro prossimo.Oreper Danilo: c’è l’col calciatoreLa situazione legata a Danilo è una delle più chiacchierate degli ultimi giorni.