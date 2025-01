Ilfattoquotidiano.it - Scontro Trump-Washington Post sui dazi: per il quotidiano di Bezos li ridurrà ai beni sensibili. Ma lui: “Fake news”

Donaldtaglia i. Anzi no. Il presidente eletto ha smentito a stretto giro un articoloa proposito di un nuovo piano per l’imposizione chirurgica dei, da applicare solo su. “L’articolo del, citando cosiddette fonti anonime, che non esistono, afferma erroneamente che la mia politica tariffaria verrà ridotta. È sbagliato. Ilsa che è sbagliato. È solo un altro esempio di“, ha mandato a dire il tycoon nel giorno della sua incoronazione in unsu Truth Social.Invece l’articolo deldel patron di Amazon, Jeff, sostiene citando tre fonti vicine alla questione, che il piano originale didi applicareverso tutti i paesi potrebbe essere rivisto coprendo solo le importazioni critiche.