Sassi e colpi di ombrello così abbiamo fermato la furia La ragazza ci diceva | ‘amo i miei due figli’

Leggi su Bergamonews.it

Seriate. “Sono traumatizzata”, “sto ancora tremando”. Anche dopo qualche ora, lo shock per quanto accaduto in via Lombardia nella mattina di lunedì (6 gennaio) continua a turbare chi ha assistito all’accoltellamento di una 39enne rumena, magazziniera di professione, da parte del marito, connazionale di 48 anni, autotrasportatore, che aveva già alle spalle denunce per maltrattamenti e un divieto di avvicinamento terminato lo scorso ottobre. I due non vivevano più insieme: lui era domiciliato a Pedrengo, lei a Seriate.La lite è scoppiata all’esterno della Lidl, in uno snodo di passaggio sulla strada principale, in pieno giorno, in piena vista, con il supermercato aperto, operativo e con diversi clienti al suo interno. È degenerata quando l’uomo con un coltello ha iniziato are la moglie al torace inferendole numerosi