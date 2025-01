Calciomercato.it - Roma-Lazio, Baroni e Zaccagni in coro: “Incredibile non aver fatto gol, ma non arretriamo”

I biancocelesti crollano nel derby perdendo 2-0 per un primo tempo pessimo e una ripresa un po’ sfortunata: le parole del tecnico e del capitanoLacade nella partita più importante, il derby della capitale contro unaimpetuosa nel primo tempo che segna due gol in meno di dieci minuti. Non basta la ripresa arrembante dei biancocelesti per rientrare in partita, visto che Svilar e Ndicka sono stati insuperabili insieme a Mancini e Hummels.Marco(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita le parole di Marcoin conferenza stampa e il capitano Mattia.Come si spiega l’approccio alla partita? “Abbiamo avuto delle difficoltà, ma abbiamo preso gol all’11, subito dopo l’altro. La squadra è mancata di ritmo, di penetrazione sugli esterni, cosa che abbiamo trovato nel secondo tempo aiutato da chi è entrato.