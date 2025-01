Lanazione.it - Rabbia Pisciotta: "Una vergogna"

"Oggi non ci hanno permesso di vincere. Una". È un Massimilianomolto amareggiato quello che si presenta alla conferenza stampa post Massese-Camaiore. Il tecnico dei bianconeri non ci sta e se la prende con le decisioni arbitrali più che dubbie operate dal direttore di gara Bonaventura: "Oggi – ha aggiunto – faccio fatica a commentare una partita che è stata dominata da una sola squadra. È veramente dura da accettare. Di arbitraggi ne abbiamo già parlato durante la stagione, ma oggi è stato toccato il fondo e se dico che è stata una, sono un galantuomo. Vedere due rigori nettissimi non fischiati, vedere Velani che tira per la maglia ripetutamente un avversario e non essere ammonito, vedere che all’ultima azione viene fischiata la fine nonostante stessimo attaccando sono cose che fanno male ai ragazzi che si allenano ogni giorno".