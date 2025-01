Progetto musicale Women Aid-The Muses ideato da Valeria Altobelli vola negli States

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Una serata indimenticabile in cui donne straordinarie si riuniscono da tutto il mondo sul palco del Manatee Performing Arts Center in Florida -Usa, il giorno 8 gennaio per ilAid concert, un evento che celebra il potere delle donne nella musica e la forza trasformatrice dell’arte. Questo concerto unico riunisce artiste dei cinque continenti, guidate dacantante, compositrice e attivista per i diritti delle donne, Emma Henderson bassista australiana, Anna Demis, pianista ukraina, Jamie Scoles, batterista asiatica, Nessa Dove, chitarrista africana, Jimena Fosado, chitarrista americana per rappresentare, in musica, i 5 continenti emersi, secondo il conceptdalla stessae presentato per la prima volta a settembre nel Parco Archeologico di Paestum in un concerto evento straordinario che ha visto esibirsi 10 musiciste internazionali di altrettante Nazioni.