Nuovo Codice della strada tutte le novità | dall’alcolock alla stretta sui monopattini elettrici

Sabato 14 dicembre 2024 è entrato in vigore il. Dopo mesi di dibattiti e modifiche lo scorso 20 novembre è arrivato in Senato il via liberariforma, dopo che il testo era stato approvatoCamera a marzo.La revisione è stata fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e introduce una serie di misure che mirano a rafforzare la sicurezzale e ad adeguare le norme alle nuove esigenzemobilità. Nei primi 15 giorni dall’entrata in vigore del, le prime indicazioni – diffuse da Aci Bergamo e derivante dalle rilevazioni delle forze dell’ordine – sono state positive: si è registrato un calo del 2,8% negli incidenti e del 20,3% degli scontri mortali rispetto allo stesso periodo 2023.Le regole sono state in alcune casi rese più stringenti, ad esempio quelle legateguida in stato di ebbrezza (con l’obbligo dell’alcolock per i recidivi) e sotto l’effetto di droga.