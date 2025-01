Sport.quotidiano.net - Nel 2025 di Van Aert ci sono Giro d'Italia e Tour de France

Roma, 6 gennaio- La stagione invernale finora ha visto già 2 vittorie in carniere, quelle di Gullegem e Dendermonde, ottenute entrambe senza Mathieu Van Der Poel, ma Wout Van, a maggior ragione ora che alle porte c'è un periodo di preparazione in Spagna, pensa già alla strada: con un programma che sembra di tutto rispetto. Il programma deldi VanSecondo le fonti autorevoli di Het Laatste Nieuws, la stagione del belga partirà il 17 febbraio dalla Clasica Jaen, in Spagna, prima di volare in Portogallo per la Volta ao Algarve. Le prime Classiche in programma saranno l'Omloop Nieuwsblad, la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, la E3 Saxo Classic e la Gand-Wevelgem: poi toccherà alla Dwars door Vlaanderen, aldelle Fiandre, alla Parigi-Roubaix e all'Amstel Gold Race, ma non alla Liegi-Bastogne-Liegi, perché a maggio il corridore della Visma-Lease a Bike, dopo il forfait forzato dell'anno scorso, dovrebbe finalmente debuttare ald', che a sua volta non esclude ilde