Ilrestodelcarlino.it - Miniserie su Leopardi: "Il Comune non fa nulla"

Ancora un film importante su Giacomo: domani e mercoledì sera, infatti, in prima serata su Raiuno, l’attesissima– Il poeta dell’infinito" di Sergio Rubini. Un lavoro di cui alcune scene sono state girate anche a Recanati nel mese di ottobre 2023. "Un’ottima occasione di visibilità anche per la nostra città", commenta l’ex sindaco Antonio Bravi che subito dopo, però, mette il carico sull’operato dell’amministrazione. "In coincidenza con questo evento – sottolinea – l’amministrazione comunale, già assente all’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, che cosa ha organizzato?. Ma si sono resi conto del ruolo che ricopre la Città di Recanati nel panorama culturale nazionale, e direi anche internazionale?" Il dito dell’attuale consigliere di opposizione del gruppo "Recanati insieme" è puntato sull’assessore alla cultura, Ettore Pelati.