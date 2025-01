Udine20.it - Messa del Tallero a Gemona del Friuli. 6 gennaio 2025

Ladelè una manifestazione antichissima che rievoca la consegna del, antica moneta d’argento coniata nel 1500, usata come moneta corrente. La rievocazione si svolge il giorno dell’Epifania. Volontari in costume medioevale interpretano dignitari, armigeri, cavalieri e gente del popolo, e sfilano in centro fino a piazza Municipio, per incontrare il Capitano del popolo, dove un paggetto gli consegna ild’argento (dal 1989). Durante la celebrazione, la comunità attraverso la persona del sindaco (potere temporale) dona alla Chiesa (potere spirituale) und’argento (antica moneta), che viene benedetto dall’arciprete, in segno di sottomissione del potere temporale a quello religioso.Dopo che ilè stato consegnato all’arciprete, durante l’augurio di pace, il primo cittadino bacia l’Incoronazione della Vergine, opera di oreficeria, dei primi del Quattrocento, attribuita all’artista udinese Nicolò Lionello, che rappresenta l’incoronazione di Maria da parte del Signore, a suggello della collaborazione tra la comunità civile e quella ecclesiale.