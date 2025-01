Maltempoallerta neve e esondazioni GB

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.31 Nuove allerte per,ghiaccio e pioggia in vigore nel Regno Unito.Rischiodei fiumi in piena nel Sud dell'Inghilterra per lo scioglimento della. L'ondata die gelo,che si è abbattuta anche sul resto d'Europa,ha causato ieri la chiusura degli scali di Manchester e Liverpool e sebbene oggi siano stati riaperti,ci sono ritardi nei voli.In Irlanda migliaia di case e aziende senza elettricità. Tempesta diBlair negli Usa dove 7 Stati hanno dichiarato lo stato d'emergenza. Il Kansas il più colpito.