Oasport.it - LIVE Campaccio 2025 in DIRETTA: dominio totale di Nadia Battocletti! Ottima seconda piazza per Elisa Palmero, ora gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:27 21:16 il crono siglato dalla ventiquattrenne trentina, che torna a regalare la vittoria delall'Italia a 31 anni dal successo di Silvia Sommaggio.VINCE! 14:26 Rettilineo conclusivo all'interno dello Stadio Comunale per, che inizia a salutare il pubblico.14:25 Bel duello invece per laposizione, conspalla a spalla alla finlandese Saapunki.14:24 Passerella finale per una straordinaria. L'azzurra deve correre l'ultimo chilometro prima di poter esultare dinanzi al pubblico amico.14:22 Pubblico che incita la campionessa Europea, autentica stella di questa 68esima edizione del. Appassionati che possono ritenersi più che soddisfatti dalla prova della propria beniamina.