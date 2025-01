Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Montevago sgomita ma non punge. Per Matos più ombre che luci

Leggi su Sport.quotidiano.net

ALBERTONI 6 Poco impegnato, al 14’ blocca sicuro una conclusione di Rao. Sul gol non può fare granché. MEZZONI 6,5 Deve vedersela con Rao, lo controlla. Cresce il livello della prestazione con un pacchetto arretrato più esperto. Nella ripresa sale di più, suo il cross che porta Di Maggio alla conclusione vincente. RICCARDI 6 Alla sua prima in biancorosso, non ha un grande lavoro da svolgere ma dà sicurezza. Conclude due volte nell’area avversaria. DELL’ORCO 6 Ottimo nel chiudere Antenucci 8’, sbaglia un disimpegno, in occasione del gol il patatrac è generale. Ma il suo ritorno in campo va sicuramente festeggiato. GIRAUDO 6 Prestazione come al solito affidabile, ci prova al 9’ della ripresa, si oppone con il corpo alla conclusione di Calapai. GIUNTI 6 Gara timida. Un bello spunto pernon raccolto.