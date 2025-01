Ilrestodelcarlino.it - L’analisi delle presenze. La giornata più deserta?. La festa del Tricolore...

Carta canta. L’ultimo 7 gennaio è stato il giorno con menoturistiche in assoluto in città del 2024: 130 arrivi per 273complessive da fuori. I numeri dell’ufficio statistiche della Regione certificano in maniera impietosa ciò che il Carlino ripete da anni: ladelnon è attrattiva. Ed è un vero peccato perché le potenzialità, come ribadiamo da tempo, ci sono eccome. La bandiera è un simbolo nazionale e dovrebbe fare da volano turistico quasi 365 giorni all’anno. Un museo, per quanto bello e curato, pressoché nascosto dietro al municipio non può bastare per fregiarsi come si deve del titolo di città del. Di bandiere sventolanti in centro se ne vedono poche, se non quando trionfa la nazionale di calcio. Da sempre purtroppo è unapoco ‘pop’ (tranne nel 2011 per il 150° dell’Unità d’Italia, l’ultimo 7 Gennaio fatto come si deve alla presenza dell’allora presidente Giorgio Napolitano), rivolta quasi esclusivamente alle istituzioni, in un teatro Valli riempito per metà dai vertici della città e l’altra ad invito.