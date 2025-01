Lanazione.it - La BC Servizi Arezzo comincia il 2025 con il piede giusto

, 6 gennaio– Ottima prestazione della BCdi coach Fioravanti che nella prima partita del nuovo hanno ha superato la Legnaia Firenze al Palasport Estra con il punteggio finale di 82 a 69. Iniziano bene gli ospiti che operano un break di 5-2 con una tripla di Sulina ed un canestro di Scali, poi la SBA reagisce con determinazione segnando 10 punti di fila che la fanno entrare in fiducia. Gli amaranto infatti scappano a +11 dopo un gioco da tre punti di Iannicelli (22-11), prima che Firenze accorciasse alla prima sirena sul 24-18 con due punti di Sulina. Kader ha un ottimo impatto sulla gara e con tre canestri consecutivi che fanno allungare la BCche mette in mostra anche un frizzante Vagnuzzi capace di segnare sette punti in tre azioni consecutive.scappa a +19 sul 39-20 mantenendo la concentrazione giusta per andare all'intervallo con un ampio margine di vantaggio 49-29.