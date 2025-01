Tvplay.it - Inzaghi non rischia, Conceicao sorprende: le ultime di Inter-Milan

Questa sera finale di Supercoppa italiana:preparano lemosse per il primo trofeo stagionale.Si giocherà stasera in Arabia Saudita la finale di Supercoppa. Di fronte le dueesi: la rodatadi Simone, una habitué delleedizioni della manifestazione, e il nuovodi. I nerazzurri hanno avuto la meglio contro l’Atalanta in un match senza storia, mentre ilha superato in rimonta la Juventus.non: ledi(LaPresse) TvPlay.itSulla carta, visto anche il recente cammino nelle altre competizioni leggermente favorita l’, anche considerando che ilè ancora in fase di riassestamento dopo il cambio in panchina conche ha preso il posto di Fonseca proprio alla vigilia della partenza per l’Arabia Saudita.