Il napoletano Alfonso Di Riso nuovo ambasciatore ad Asmara

Diha assunto oggi l’incarico did’Italia ad. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Nato a Napoli il 9 settembre 1965, Disi laurea in Giurisprudenza presso l’Universita’ di Napoli nel 1988 e in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale nel 1991. In seguito ad esame di concorso, il 29 dicembre 1997 e’ nominato Volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico all’Ufficio del Contenzioso diplomatico, trattati e Affari legislativi del ministero, nel 2000 assume come secondo segretario commerciale all’Ambasciata a Kuala Lumpur (Malesia). Nel 2003 e’ incaricato delle funzioni di primo segretario all‘ambasciata d’Italia a Teheran (Iran). Nel 2007 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione generale del personale della Farnesina.