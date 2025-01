Ilgiorno.it - Il “fantasma” freddato a Cisliano. Un colpo all’addome, rebus-identità

Leggi su Ilgiorno.it

Addosso aveva la fotocopia di una patente intestata a un ventottenne marocchino, irregolare e incensurato. È il nome giusto per il cadavere di? Forse sì, anche se al momento non ci sono certezze sull’dell’uomo dall’età apparente di circa 25-30 anni ritrovato senza vita in via Regina Elena, una strada isolata che corre tra i campi e a un certo punto incrocia la provinciale per Gaggiano. Così come non è ancora chiaro come sia stato ucciso: il medico legale ha riscontrato una sola ferita letale nella parte inferiore sinistra dell’addome, compatibile sia con un fendente sferrato con una lama appuntita tipo punteruolo sia con undi arma da fuoco. Una cosa è sicura: l’omicidio non è avvenuto in quel punto; lì è stato solo abbandonato il corpo, verosimilmente con l’obiettivo di farlo trovare il prima possibile (se l’avesse gettato nella vicina roggia, nessuno l’avrebbe visto chissà per quanti giorni).